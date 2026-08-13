Однако правая консервативная партия «Право и справедливость» (PiS), находящаяся в оппозиции, предложила выдворять из Польши официално не трудоустроенных украинских мужчин призывного возраста. На партийном съезде зампред PiS Тобиаш Бохеньский заявил, что так они смогут обеспечивать оборону своей страны.
Из свежего опроса IBRiS для газеты «Rzeczpospolita» следует, что 67,2% поляков поддерживают идею депортации граждан Украины призывного возраста, которые не имеют легальной работы.
«Как минимум бригада, если не дивизия»
Ещё дальше в своих заявлениях пошёл депутат «Право и справедливости» Анджей Сливка. В эфире Polsat News он сказал, что даже если из всех находящихся в Польше украинцев безработных всего 5%, это число соответствует как минимум бригаде, а возможно, даже дивизии.
При численности украинского населения в 1,8–1,9 млн человек 5% составляет примерно 90–95 тыс. Однако это лишь математический расчёт, а не официальная оценка количества украинских мужчин призывного возраста, которых можно было бы отправить в Украину. Среди неработающих могут быть больные, раненые, негодные к службе, с членами семьи на попечении, находящиеся в иной правовой ситуации.
Заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик в интервью Polsat News назвал предложение PiS «нерациональным и нереализуемым». По его словам, среди неработающих в основном люди, не пригодные к военной службе:
«На самом деле те, кто в Польше не работают, это люди, ухаживающие за своими детьми с инвалидностью, или раненные на фронте, которые проходят реабилитацию», — пояснил он.
Чиновник отметил, что при таком высоком уровне занятости украинцев потенциальный круг лиц, которых затронула бы такая инцииатива, был бы очень узкий.
«Напомню, что в Украине мобилизовано 900 тыс. человек. Так что эта мера делу не поможет», – подчеркнул Мацей Душчик.
Большинство украинцев имеют работу
Одним из ключевых выводов свежего отчёта МВД является высокий уровень экономической активности. Среди военных беженцев трудоустроены около 65% людей. Активность граждан Украины, приехавших в Польшу до начала полномасштабной войны, превышает 80%, а среди студентов достигает примерно 95%.
«Это самый высокий уровень занятости во всех странах Европейского союза», – заявил Душчик.
Это важно, поскольку в публичной дискуссии тема украинцев часто подаётся прежде всего через призму государственных расходов. Однако данные о рынке труда показывают другую сторону явления: подавляющее большинство этой группы работает, получает доходы, платит налоги и взносы и тратит деньги в Польше.
По данным на конец 2025 года в системе ZUS было застраховано около 857 тыс. граждан Украины. Из них примерно 251 тыс. человек имели статус PESEL UKR (военные беженцы). В середине 2025 года около 53,2 тыс. украинцев занимались в Польше предпринимательством и платили соответствующие соцвзносы.
С экономической точки зрения присутствие столь многочисленной диаспоры может быть выгодно для Польши, особенно на фоне демографических проблем и нехватки работников в ряде отраслей.
Заместитель главы МВД сформулировал вывод так: «Если представить ситуацию, что все украинцы договорились и перестали выходить на работу, польская экономика встала бы».
В опросе IBRiS для «Rzeczpospolita», проведённом 7–8 августа 2026 года, респондентов спросили, должна ли Польша депортировать легально не трудоустроенных украинских мужчин призывного возраста.
За инициативу высказались 67,2% опрошенных: «опредёленно да» ответили 43,8%, «скорее да» – 23,4%. Против были 23,4%, ещё 9,4% респондентов не смогли дать однозначный ответ.
Идею одобрили 89% избирателей партии «Право и справедливость». Среди сторонников блока «Третий путь» в поддержку высказались 71%, «Конфедерации» – 58%, «Гражданской коалиции» – 53%. А большинство симпатизирующих «Новым левым», то есть 87%, выступили против.
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