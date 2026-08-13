Ещё дальше в своих заявлениях пошёл депутат «Право и справедливости» Анджей Сливка. В эфире Polsat News он сказал, что даже если из всех находящихся в Польше украинцев безработных всего 5%, это число соответствует как минимум бригаде, а возможно, даже дивизии.



При численности украинского населения в 1,8–1,9 млн человек 5% составляет примерно 90–95 тыс. Однако это лишь математический расчёт, а не официальная оценка количества украинских мужчин призывного возраста, которых можно было бы отправить в Украину. Среди неработающих могут быть больные, раненые, негодные к службе, с членами семьи на попечении, находящиеся в иной правовой ситуации.

Заместитель министра внутренних дел Мацей Душчик в интервью Polsat News назвал предложение PiS «нерациональным и нереализуемым». По его словам, среди неработающих в основном люди, не пригодные к военной службе:

«На самом деле те, кто в Польше не работают, это люди, ухаживающие за своими детьми с инвалидностью, или раненные на фронте, которые проходят реабилитацию», — пояснил он.