«Там стоят машины без двигателей, с разбитыми стёклами, без номеров, к тому же есть протечки масла и топлива, — рассказывает рижанин Лаймонис. — Совсем рядом — дом социального ухода, муниципальная полиция, здание суда, вузы. И всё это в то время, когда муниципальная полиция штрафует за траву выше 20 сантиметров? А был ли вообще проинформирован Государственный экологический надзор?»
Рядом с автомастерской в первой половине дня движение жителей довольно слабое, да и в округе практически нет многоквартирных домов, поэтому узнать мнение местных о том самом «шроте», о котором рассказал зритель Bez Tabu Лаймонис, не удаётся.
Изучив публично доступную информацию, выяснилось: заброшенное многоэтажное здание напротив гаража вместе с землёй принадлежит компании, которая занимается развитием недвижимости. А сам гараж и прилегающий участок земли — в собственности государства. Это подтвердили и в Государственном экологическом надзоре, куда ранее уже поступали сигналы о возможном загрязнении у сервиса.
В службе сообщили, что территория принадлежит Рижскому техническому университету и её арендует фирма «Deoni». Фирма обещала привести в порядок территорию до 31 июля.
Представители фирмы же сообщили, что они — авто энтузиасты, которые занимаются дрифтом. А значительное количество припаркованных на этой территории машин принадлежат студентам.
«Детали дорогие или дефицит, поэтому мы берем старую машину и достаем из неё детали, которые потом используем. Мы уберем всё», — рассказал он.
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