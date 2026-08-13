Рядом с автомастерской в первой половине дня движение жителей довольно слабое, да и в округе практически нет многоквартирных домов, поэтому узнать мнение местных о том самом «шроте», о котором рассказал зритель Bez Tabu Лаймонис, не удаётся.

Изучив публично доступную информацию, выяснилось: заброшенное многоэтажное здание напротив гаража вместе с землёй принадлежит компании, которая занимается развитием недвижимости. А сам гараж и прилегающий участок земли — в собственности государства. Это подтвердили и в Государственном экологическом надзоре, куда ранее уже поступали сигналы о возможном загрязнении у сервиса.