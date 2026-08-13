Он пояснил, что привлечение временного финансирования в размере 225 миллионов евро, а также планы долгосрочной рекапитализации являются важнейшими условиями реализации нового бизнес-плана. При этом переговоры с держателями облигаций 17 августа станут решающими.

«Очевидно, что не все кредиторы захотят стать миноритарными акционерами компании. Кроме того, эффективность затрат и точное выполнение зафиксированных в бизнес-плане целей по итогам кварталов и года покажут, способен ли перевозчик в меняющихся рыночных условиях обеспечить реализацию плана», — отметил Графс. По этим результатам, по его словам, и можно будет оценивать работу правления и совета.