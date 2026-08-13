В Риге наблюдение за Персеидами этой ночью организует Ботанический сад Латвийского университета. «Ночь Персеид» пройдет второй год подряд и в этот раз будет сопровождаться концертом пианиста Рейниса Зариньша под открытым небом.
Астроном Латвийского университета Виталий Кузмовс отмечает, что Персеиды не ограничиваются одной ночью: поток продолжается около месяца, постепенно усиливаясь и затем ослабевая после пика.
Перед концертом посетителям расскажут о звездном небе и созвездиях, а наблюдать их можно будет в телескопы. Сам концерт продлится с 23:00 до 1:00, после чего посетители смогут оставаться в саду до 2:00.
При этом для наблюдения за Персеидами вовсе не обязательно покупать билет. Увидеть метеоры можно практически в любом месте с ясным небом, если подальше отойти от городского освещения. Лучше всего наблюдать лежа, охватывая взглядом как можно большую часть неба.
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