Астроном Латвийского университета Виталий Кузмовс отмечает, что Персеиды не ограничиваются одной ночью: поток продолжается около месяца, постепенно усиливаясь и затем ослабевая после пика.

Перед концертом посетителям расскажут о звездном небе и созвездиях, а наблюдать их можно будет в телескопы. Сам концерт продлится с 23:00 до 1:00, после чего посетители смогут оставаться в саду до 2:00.