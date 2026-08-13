Авторы работы считают, что обнаруженные уровни воздействия могут быть сопоставимы с теми, которые теоретически возникают у женщин, использующих электронные сигареты во время беременности. Поэтому беременным и тем, кто планирует ребенка, предлагают отдельно рассказывать о возможном риске.

Исследование снова подняло вопрос о том, что именно находится во вкусовых смесях для вейпов. Никотин там давно под пристальным вниманием, а вот ароматизаторы зачастую воспринимались почти как декоративная добавка.