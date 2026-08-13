По словам очевидца, оба пешехода находились на переходе. Свидетель также утверждает, что они могли быть глухими, а водитель трамвая перед столкновением подавал звуковой сигнал.
В результате аварии пострадали женщина и мужчина. По словам очевидца, после столкновения женщина была в сознании, а состояние мужчины выглядело значительно тяжелее. На место происшествия прибыли несколько бригад медиков, в том числе реанимационная.
Обстоятельства аварии и состояние пострадавших официально пока не уточняются.
7. un 14. maršruta tramvaji atsāk kursēt pa ierasto maršrutu. Paldies par sapratni un pacietību!
— Rīgas satiksme (@Rigassatiksme_) August 13, 2026
Rīgas satiksme сообщило о временно приостановке движения трамваев 7 и 14-го маршрутов. Движение уже восстановлено.
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