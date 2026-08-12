В настоящее время мужчина задержан для проведения процессуальных действий и позже будет передан Государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий.

За вождение в нетрезвом виде Государственная полиция начала уголовный процесс, а за совершение ДТП начат процесс об административном правонарушении.