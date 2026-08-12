Установлено, что на выдохе у мужчины после совершения аварии было 2,11 промилле алкоголя.
В настоящее время мужчина задержан для проведения процессуальных действий и позже будет передан Государственной пограничной охране для дальнейших процессуальных действий.
За вождение в нетрезвом виде Государственная полиция начала уголовный процесс, а за совершение ДТП начат процесс об административном правонарушении.
Как сообщалось, в ночь на среду в Риге нетрезвый иностранец, управляя автомобилем «Mercedes Benz CLS 320» на большой скорости, врезался на территорию автозаправочной станции (АЗС) «Circle K» на улице Пернавас, 7, рядом с Земитанским мостом, сбив флагшток и несколько дорожных знаков, а также немного повредив недавно обновленную дорожную инфраструктуру на этом месте.
ФОТО скриншот видео телепрограммы «Дегпункта»
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