По её словам, самое прямое влияние связано с приостановкой полётов в регион Ближнего Востока. «До этой войны выполнялись рейсы как flydubai, так и airBaltic в Дубай. Также airBaltic летала в Тель-Авив. Сейчас эти рейсы отменены, и если так продолжится до конца года, то влияние составит уже около 100 000 пассажиров», — отметила Одиня.

Однако, по её мнению, гораздо большую тревогу вызывает рост цен на топливо. «Наибольшее влияние, скорее всего, оказывает именно повышение цены на топливо, с которым сейчас сталкиваются авиакомпании».

Это заставляет авиакомпании гораздо тщательнее оценивать маршруты и затраты. «Авиакомпании ещё строже смотрят на направления, куда можно летать, а куда пока нет. Это означает, что новые авиакомпании заходят в Рижский аэропорт очень осторожно и в очень малом количестве».

Одиня подчеркнула, что пострадали не только рейсы в зоны конфликта. «Авиакомпаниям сейчас приходится экономить ресурсы, потому что затраты огромны. Цены на топливо выросли в несколько раз, и особенно тщательно пересматриваются дальнемагистральные рейсы».

Помимо отмены рейсов в Дубай и Тель-Авив, несколько авиакомпаний сократили частоту полётов и на других направлениях. «Есть и другие отменённые рейсы — их отменили Lufthansa и SAS. Также Turkish Airlines сократили несколько маршрутов».

Говоря о ранее звучавших опасениях по поводу доступности авиационного топлива в Европе, руководитель аэропорта признала, что ситуация на данный момент стабилизировалась. «Сначала, когда была информация о возможном закрытии Ормузского пролива, действительно были опасения, ведь примерно 40% авиационного топлива в Европу поступает именно через этот пролив».

Однако после консультаций с поставщиками и участниками авиационной отрасли удалось получить большую уверенность. «Была достигнута уверенность, что топлива хватит как минимум до конца летнего сезона».

При этом она подчеркнула, что риск полностью не исчез: «Мы понимаем, что в Ормузском проливе ничего ещё не закончилось, поэтому будем следить за развитием ситуации».

На вопрос, существует ли сейчас риск, что какой-либо рейс не сможет вылететь из-за нехватки топлива, Лайла Одиня ответила отрицательно: «Такой ситуации на данный момент нет».

Будущее airBaltic

В разговоре затронули и будущее национальной авиакомпании airBaltic. Одиня признала, что деятельность компании крайне важна для аэропорта, однако в аэропорту уже подготовили различные сценарии развития. «Вопрос выживания airBaltic для нас, конечно, очень важен, поскольку компания занимает 58% нашего рынка».

Она добавила, что авиакомпания обеспечивает также значительную часть доходов аэропорта — около 40%.

В то же время руководство аэропорта готово и к менее благоприятным сценариям: «У нас есть свои сценарии как на случай, если airBaltic сократит количество рейсов, так и если сократит более чем на 50%. В долгосрочной перспективе это точно не будет критично для аэропорта».

Одиня подчеркнула, что любые изменения потребуют времени, но Рижский аэропорт подготовился к разным вариантам развития событий.