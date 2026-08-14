Ранее 13 августа замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в последнее время слышал «много призывов о разного рода мораториях и перемириях». По его словам, Россия пока не получала «никаких формализованных предложений» на этот счет.

Предложение о перемирии появилось вскоре после того, как обе страны предупредили, что удары по судам и портам угрожают мировым поставкам продовольствия.