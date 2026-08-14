Киев передал свое предложение Москве через посредника — третью страну — и до сих пор ждет ответа, утверждает собеседник агентства. Россия инициативу Украины пока публично не комментировала.
Ранее 13 августа замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что в последнее время слышал «много призывов о разного рода мораториях и перемириях». По его словам, Россия пока не получала «никаких формализованных предложений» на этот счет.
Предложение о перемирии появилось вскоре после того, как обе страны предупредили, что удары по судам и портам угрожают мировым поставкам продовольствия.
Россия с начала войны наносит удар по украинским портам в Черном море, а также по торговым судам. В последние несколько недель российские военные регулярно наносят удары по портам Одесской области.
Украина в последние месяцы также активно наносит удары по портовой инфраструктуре России, а также судам в Черном и Азовском морях. Накануне, 12 августа, под украинский удар попал порт Новороссийска. Три крупных зерновых терминала приостановили работу.
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