По данным телеканала «Россия 24», со ссылкой на ФСБ, взрывное устройство заложили в мусорной урне в парке возле Столетовского проспекта. Подозреваемая якобы привела его в действие дистанционно, когда военнослужащий проходил рядом.

Шагеев в 2014 году командовал украинской подлодкой «Запорожье». После захвата Крыма российские военные установили над ней контроль и подняли флаг российского флота после того, как командир оставил корабль.

В тот же день в Севастополе произошел еще один взрыв. Развожаев сообщил о гибели пяти человек — четырех российских военнослужащих и охранника. По его словам, они расчищали территорию от украинских взрывных устройств после атаки, когда одно из них взорвалось.