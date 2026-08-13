A bomb attack in Crimea has reportedly killed a former Ukrainian submarine commander who defected to Russia in 2014 when Moscow annexed the peninsula. https://t.co/WA9rWYYWSx pic.twitter.com/VWUtNAqyUu
— CNN International (@cnni) August 13, 2026
Российские власти подтвердили гибель военного в результате целенаправленного взрыва, однако официально его имя пока не называют. По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, по подозрению в организации атаки задержана женщина. Она якобы действовала по указанию украинских спецслужб. Украина публично не комментировала произошедшее.
По данным телеканала «Россия 24», со ссылкой на ФСБ, взрывное устройство заложили в мусорной урне в парке возле Столетовского проспекта. Подозреваемая якобы привела его в действие дистанционно, когда военнослужащий проходил рядом.
Шагеев в 2014 году командовал украинской подлодкой «Запорожье». После захвата Крыма российские военные установили над ней контроль и подняли флаг российского флота после того, как командир оставил корабль.
В тот же день в Севастополе произошел еще один взрыв. Развожаев сообщил о гибели пяти человек — четырех российских военнослужащих и охранника. По его словам, они расчищали территорию от украинских взрывных устройств после атаки, когда одно из них взорвалось.
Фото: иллюстративное
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