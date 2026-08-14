Перед началом работ представители VNĪ и Министерства обороны посетили Алуксненский, Балвский, Лудзенский, Краславский и Аугшдаугавский края. С представителями самоуправлений обсуждались запланированные работы и важные для жителей вопросы — состояние местных дорог, сохранение мелиоративных систем, доступ к собственности и обмен информацией во время строительных работ.
Руководитель отдела зарубежных и пограничных проектов VNĪ Даце Плотниеце отметила, что при реализации проекта такого масштаба важно тесно сотрудничать с самоуправлениями, поскольку они лучше всего знают конкретные территории, состояние местных дорог, мелиоративные системы и потребности жителей. Своевременный обмен информацией позволяет еще на этапе планирования работ заметить возможные риски и найти решения до возникновения проблем.
VNĪ и самоуправления договорились поддерживать регулярные контакты на протяжении всего проекта, чтобы самоуправления и жители были информированы о ходе работ, а возникающие вопросы решались оперативно.
Одним из главных вопросов для самоуправлений является нагрузка на местные дороги. Часть приграничных дорог не предназначена для интенсивного движения тяжелого транспорта во время строительных работ. В VNĪ сообщили, что в договорах для строителей установлена обязанность после завершения работ устранить повреждения, причиненные дорогам. Приемка работ состоится только после выполнения всех предусмотренных договором обязательств.
Во время встречи также обсуждалось сохранение мелиоративных систем, что особенно важно на сельскохозяйственных землях. При выполнении работ строители должны будут учитывать имеющиеся мелиоративные системы и обеспечивать их функционирование.
Работы по созданию Балтийской линии обороны в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях будут проходить до осени 2027 года.
Общий объем финансирования для реализации приоритетных работ по проекту составит 12,98 млн евро, которые выделены из бюджета Минобороны. VNĪ по поручению министерства обеспечивает организацию закупок по проекту, управление строительными работами и надзор за строительством инфраструктуры.
Как сообщалось, VNĪ заключило договоры с пятью предприятиями о реализации приоритетных работ по строительству инфраструктуры контрмобильности Балтийской линии обороны.
Строительством вышек связи займется ООО «Citrus Solutions», а строительство площадок для размещения материально-технических средств будет проведено в два этапа подрядчиками АО «LAU Infra Grupa» и ООО «Inbuv».
Работы по созданию противотанковых рвов и размещению материально-технических средств разделены на шесть этапов, в том числе два выполнит «LAU Infra Grupa», два — ООО «VIA», а еще два — ООО «CBS «Igate»».
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