Одним из главных вопросов для самоуправлений является нагрузка на местные дороги. Часть приграничных дорог не предназначена для интенсивного движения тяжелого транспорта во время строительных работ. В VNĪ сообщили, что в договорах для строителей установлена обязанность после завершения работ устранить повреждения, причиненные дорогам. Приемка работ состоится только после выполнения всех предусмотренных договором обязательств.

Во время встречи также обсуждалось сохранение мелиоративных систем, что особенно важно на сельскохозяйственных землях. При выполнении работ строители должны будут учитывать имеющиеся мелиоративные системы и обеспечивать их функционирование.

Работы по созданию Балтийской линии обороны в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях будут проходить до осени 2027 года.