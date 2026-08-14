Но и этого оказалось мало. Пока одни бегали, оставшиеся на месте двое мужчин решили выяснить отношения более традиционным способом — при помощи кулаков. Таким образом, одна авария почти одновременно породила бегство, преследование и драку.

Финальный штрих добавила полиция. Выяснилось, что на BMW 3-й серии были установлены несоответствующие номерные знаки, отсутствовала обязательная страховка OCTA, а государственный техосмотр автомобиль вовремя не прошел.