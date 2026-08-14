Именно такой вечер выдался вчера в Пурвциемсе, где около полуночи в районе улицы Браслас встретились BMW 3-й серии и BMW X5, сообщает ТВ3. После громкого столкновения один молодой человек решил, что самым разумным продолжением аварии будет бегство. Другой мужчина столь же энергично бросился за ним, а полиция вскоре организовала уже собственную погоню.
Но и этого оказалось мало. Пока одни бегали, оставшиеся на месте двое мужчин решили выяснить отношения более традиционным способом — при помощи кулаков. Таким образом, одна авария почти одновременно породила бегство, преследование и драку.
Финальный штрих добавила полиция. Выяснилось, что на BMW 3-й серии были установлены несоответствующие номерные знаки, отсутствовала обязательная страховка OCTA, а государственный техосмотр автомобиль вовремя не прошел.
В общем, два BMW встретились ночью на одной рижской улице — и дальше события развивались примерно так, как будто законы дорожного движения внезапно уступили место законам жанра.
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