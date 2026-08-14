— Мы были просто в шоке. Мы ждали именно этого решения и получили вот такую пощечину, — рассказал Press.lv президент LVTNDDO Алексей Игнатьев. — Мы не стали сейчас организовывать вторую забастовку. Посмотрим, что будет дальше, мы еще надеемся на новый закон. Но оспорить несправедливое решение — это дело чести. Мы за это боролись.

Игнатьев напоминает: Совет по конкуренции около полутора лет изучал ситуацию, получал материалы от представителей отрасли и опрашивал водителей. Поэтому итоговые выводы ведомства стали для перевозчиков неожиданностью.