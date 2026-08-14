По данным источников портала, упомянутый сотрудник в настоящее время находится на больничном.
Информацию о том, что один из сотрудников находится на больничном, порталу подтвердил председатель профсоюза учреждений досудебного расследования Вильнюсского уезда Виталиюс Ягминас.
Также, по утверждению источников портала, глава СОГГЛ Рустамас Любаевас якобы предоставил пограничникам инструкции о том, что они должны говорить о произошедшем инциденте.
При обращении BNS в СОГГЛ служба указала, что не может комментировать обстоятельства этого события, так как по нему проводятся досудебные расследования.
Первым об инциденте на прошлой неделе сообщил портал Delfi. По его данным, в Лаздийском районе, на территории Капчяместской заставы, после фиксации туннеля, вырытого под государственной границей, четыре пограничника устроили засаду. Пограничники задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников.
Последним пришлось бежать, в то время как нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, скрылись в Белоруссии. СОГГЛ сообщала о найденном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.
Любаевас неоднократно опровергал утверждения о том, что на сотрудников могло быть совершено нападение, по его словам, такой факт СОГГЛ установить не удалось.
Кроме того, прокуратура на прошлой неделе расширила и переквалифицировала начатое 27 июля досудебное расследование о незаконном пересечении государственной границы на территории действия Капчяместской пограничной заставы Варенского пограничного подразделения.
Расследование также расширено с целью уточнения первоначальных данных и проверки обнародованной информации об обстоятельствах в связи с действиями ответственных сотрудников СОГГЛ, организовавших и выполнявших функции наблюдения, контроля и охраны государственной границы, а также для объективной и беспристрастной оценки установленных фактов.
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