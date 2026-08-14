При обращении BNS в СОГГЛ служба указала, что не может комментировать обстоятельства этого события, так как по нему проводятся досудебные расследования.

Первым об инциденте на прошлой неделе сообщил портал Delfi. По его данным, в Лаздийском районе, на территории Капчяместской заставы, после фиксации туннеля, вырытого под государственной границей, четыре пограничника устроили засаду. Пограничники задержали нескольких мигрантов и надели на них наручники, но во время задержания около 20 иностранцев напали на сотрудников.

Последним пришлось бежать, в то время как нелегальные мигранты, включая тех, кто был в наручниках, скрылись в Белоруссии. СОГГЛ сообщала о найденном туннеле и сбежавших мигрантах, но умолчала о нападении на сотрудников.