По его словам, закрытие пограничных пунктов в вечернее и ночное время позволило Департаменту полиции и погранохраны, а также Налогово-таможенному департаменту эффективнее распределять сотрудников. В частности, таможенная служба смогла увеличить число инспекторов в дневные часы, обеспечив более тщательный контроль.

Статистика также показывает снижение потока через эстонско-российскую границу. В первом полугодии 2026 года через автомобильные пункты пропуска в Нарве, Лухамаа и Койдула границу пересекли около 444 тысяч человек — это на 13% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество пересечений на автомобилях сократилось примерно на 20% — с почти 43,5 тысячи до около 35 тысяч. Уменьшилось и число поездов, проходящих через железнодорожные погранпункты.

При этом министр подчеркнул, что вопрос полного закрытия границы с Россией сейчас не рассматривается.