Министерство внутренних дел Литвы сообщило об отправке 20 пограничников. Латвия испытывает серьезное давление из-за нелегальной миграции со стороны Беларуси, в связи с этим с июля в соседнюю страну были направлены четыре группы литовских пограничников.
При координации латвийских коллег литовские пограничники осуществляют наблюдение за границей, пресекают нелегальную миграцию и выполняют другие задачи по охране государственной границы.
Министр внутренних дел Литвы Мартинас Катялинас выразил благодарность 27 сотрудникам СОГГЛ, участвовавшим в служебной миссии в Латвии и содействовавшим охране ее границы с Беларусью, являющейся внешней границей Европейского союза.
«Безопасность Литвы и Латвии тесно связана, поэтому помощь наших сотрудников соседям является важным примером совместного реагирования на давление нелегальной миграции. Благодарю сотрудников, принявших решение отправиться в Латвию и выполнявших там ответственную и сложную работу. Такие миссии показывают, что профессионализм и опыт наших пограничников важны не только для охраны границы Литвы, но и для обеспечения безопасности всего региона», — отметил министр.
В этом году литовские должностные лица фиксируют возросший поток нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Литву со стороны Латвии. Это свидетельствует о растущей проблеме так называемой вторичной миграции и еще раз подтверждает важность тесной координации и совместных действий ведомств Литвы и Латвии.
В этом году латвийские пограничники предотвратили проникновение в страну почти 10 тыс. нелегальных мигрантов, между тем литовские пограничники не пропустили из Беларуси в Литву 1,1 тыс. человек.
Всего за 2025 год было задержано 1288 нелегальных мигрантов, перевезенных или самостоятельно прибывших из Латвии, а в первой половине текущего года задержано уже 1546 нелегальных мигрантов, которые после незаконного пересечения латвийско-белорусской границы пытались через Литву и Польшу добраться до Западной Европы.
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