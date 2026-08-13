«Безопасность Литвы и Латвии тесно связана, поэтому помощь наших сотрудников соседям является важным примером совместного реагирования на давление нелегальной миграции. Благодарю сотрудников, принявших решение отправиться в Латвию и выполнявших там ответственную и сложную работу. Такие миссии показывают, что профессионализм и опыт наших пограничников важны не только для охраны границы Литвы, но и для обеспечения безопасности всего региона», — отметил министр.

В этом году литовские должностные лица фиксируют возросший поток нелегальных мигрантов, пытающихся проникнуть в Литву со стороны Латвии. Это свидетельствует о растущей проблеме так называемой вторичной миграции и еще раз подтверждает важность тесной координации и совместных действий ведомств Литвы и Латвии.

В этом году латвийские пограничники предотвратили проникновение в страну почти 10 тыс. нелегальных мигрантов, между тем литовские пограничники не пропустили из Беларуси в Литву 1,1 тыс. человек.