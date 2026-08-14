Специалисты работают над устранением сбоя.
Чтобы остановить оплату парковки, пользователей просят отправить SMS с текстом STOP на номер 1859. Для начала оплаты парковки рекомендуется использовать другие способы.
О ситуации предупреждены Pasažieru vilciens и Rīgas satiksme. Контролёров попросили с пониманием отнестись к пассажирам, столкнувшимся с техническими проблемами.
Пока сбой продолжается, пассажирам рекомендуется покупать билеты другими способами.
Если у пользователя активен месячный билет в Mobilly, ему следует приобрести отдельный билет на поездку, а затем отправить Mobilly сообщение со своим номером телефона. Компания обещает компенсировать возникшие расходы.
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