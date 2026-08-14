Чтобы остановить оплату парковки, пользователей просят отправить SMS с текстом STOP на номер 1859. Для начала оплаты парковки рекомендуется использовать другие способы.

О ситуации предупреждены Pasažieru vilciens и Rīgas satiksme. Контролёров попросили с пониманием отнестись к пассажирам, столкнувшимся с техническими проблемами.