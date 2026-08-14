По данным Государственной полиции, ДТП произошло в 17:04. В столкновении участвовали служебный Volkswagen полиции, троллейбус 11-го маршрута Rīgas satiksme, а также автомобили BMW и Renault.
Среди пострадавших — две сотрудницы Государственной полиции и водитель BMW. Для оказания помощи на место аварии были направлены шесть бригад Службы неотложной медицинской помощи.
В полиции сообщили, что служебный Volkswagen в момент столкновения ехал на вызов. По предварительной информации, у машины были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал, а перекрёсток полицейский экипаж пересекал на зелёный свет.
На месте происшествия также работали несколько экипажей полиции и не менее четырёх автомобилей Государственной пожарно-спасательной службы.
После аварии перекрёсток Бруниниеку и Авоту некоторое время был полностью перекрыт. Позднее движение восстановили.
Точные обстоятельства столкновения устанавливает Государственная полиция.
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