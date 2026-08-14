Среди пострадавших — две сотрудницы Государственной полиции и водитель BMW. Для оказания помощи на место аварии были направлены шесть бригад Службы неотложной медицинской помощи.

В полиции сообщили, что служебный Volkswagen в момент столкновения ехал на вызов. По предварительной информации, у машины были включены проблесковые маячки и звуковой сигнал, а перекрёсток полицейский экипаж пересекал на зелёный свет.