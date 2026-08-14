Как сообщает агентство LETA, в столкновении участвовали троллейбус 11-го маршрута Rīgas satiksme, микроавтобус Государственной полиции и две легковые машины.
На месте работает большое количество оперативных служб. Туда направлены четыре бригады Службы неотложной медицинской помощи, не менее четырёх автомобилей Государственной пожарно-спасательной службы, а также несколько экипажей полиции.
Перекрёсток Бруниниеку и Авоту полностью заблокирован. Из-за аварии в окрестностях образуются пробки.
Ранее портал Sadursme.lv опубликовал в Facebook видео с места происшествия. Авария вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсети. Часть комментаторов предположила, что к столкновению могли привести действия полицейского автомобиля, однако официальных данных о причинах ДТП пока нет.
«Да посмотрите, кто за рулём этих полицейских машин ездит… Школьники… Включают мигалки и так гоняют», — написал Oskars Grīns.
«По этой улице так быстро даже не проедешь. Кто-то хорошенько вдавил педаль в пол», — отметил Normunds Ventnieks.
«100% авария по вине полиции :))», — считает Valdis Vadims Miergais.
Другие пользователи призывают не торопиться с выводами. На реплику «Полиция виновата!» Maira Stanga ответила: «Ты видел, что они виноваты?»
Информации о количестве и состоянии возможных пострадавших пока нет. Обстоятельства аварии выясняет полиция.
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