Ранее портал Sadursme.lv опубликовал в Facebook видео с места происшествия. Авария вызвала активное обсуждение среди пользователей соцсети. Часть комментаторов предположила, что к столкновению могли привести действия полицейского автомобиля, однако официальных данных о причинах ДТП пока нет.

«Да посмотрите, кто за рулём этих полицейских машин ездит… Школьники… Включают мигалки и так гоняют», — написал Oskars Grīns.

«По этой улице так быстро даже не проедешь. Кто-то хорошенько вдавил педаль в пол», — отметил Normunds Ventnieks.