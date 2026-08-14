В результате аварии проезжая часть усеяна обломками транспортных средств. На месте происшествия работают экстренные службы.
⛔ Движение на месте ДТП полностью перекрыто. Водителям следует учитывать возможные ограничения и выбирать пути объезда.
…Сегодня утром на автодороге Вентспилс-Гробиня возле Юркалне произошло столкновение легкового и грузового автомобилей, в результате которого погибли два человека, сообщила агентству ЛЕТА представитель Государственной полиции Мадара Шершнева.
На месте происшествия работают оперативные службы.
Движение на месте аварии полностью заблокировано.
Как сообщили в Службе неотложной медицинской помощи, еще один человек в результате аварии пострадал, но после осмотра медиков отказался от госпитализации.
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