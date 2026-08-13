«…именно в тот момент, когда я находился возле пациентки, я получил сильный удар по голове», — рассказал дежурный врач Екабпилсской региональной больницы, имя которого в сюжете изменено.
Сотрудники отделения неотложной помощи и приема Екабпилсской региональной больницы бывали в разных ситуациях, но недавно пережитое превзошло все.
«В приемное отделение прибыла пострадавшая с сопровождающим, если так можно сказать, персоналом. Сопровождающая группа состояла из четырех человек. Пострадавшая уже изначально выражала разные претензии, неоднократно обращалась к окошку, перемещалась по помещению, в результате чего, конечно, все помещение было в крови», — рассказал председатель правления Екабпилсской региональной больницы Эрвин Кейшс.
Осмотреть кровоточащую рану мешала агрессия посетителей, поэтому была вызвана муниципальная полиция. Поскольку рана продолжала кровоточить, ее было необходимо осмотреть. Когда врач находился возле пациентки, он получил сильный удар по голове.
Нападавший — один из окружения пациентки — после содеянного бросился бежать. Позже приемное отделение покинули и остальные лица.
Пострадавший врач рассказал, что до сих пор ему приходилось сталкиваться с вербальной агрессией, реже — с угрозами, но физическое нападение он пережил впервые.
После удара у Яниса сотрясение мозга, сохраняются головные боли, есть головокружение, трудности с концентрацией.
«Я чувствую себя под угрозой на своем рабочем месте. Конечно, то, что произошло было огромным стрессом не только для меня, но и для других коллег», — подчеркнул врач.
В Екабпилсской региональной больнице подчеркивают, что в последнее время медикам все чаще приходится сталкиваться с агрессией со стороны пациентов и их родственников.
«Мы сейчас взвешиваем возможность [привлечения] службы безопасности или, скорее, назначения конкретных сотрудников для обеспечения этой функции.
По поводу конкретного нападения Государственная полиция начала уголовный процесс.
Врачи считают, что закон необходимо дополнить, чтобы нападение на врача считалось нападением на государственное должностное лицо, как это уже предусмотрено в случае угрозы сотруднику службы Неотложной медицинской помощи (NMPD), когда за это грозит реальный тюремный срок
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