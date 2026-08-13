Осмотреть кровоточащую рану мешала агрессия посетителей, поэтому была вызвана муниципальная полиция. Поскольку рана продолжала кровоточить, ее было необходимо осмотреть. Когда врач находился возле пациентки, он получил сильный удар по голове.

Нападавший — один из окружения пациентки — после содеянного бросился бежать. Позже приемное отделение покинули и остальные лица.

Пострадавший врач рассказал, что до сих пор ему приходилось сталкиваться с вербальной агрессией, реже — с угрозами, но физическое нападение он пережил впервые.