Пострадавший рассказывает: (Репортер: Он пытался забрать вашу сумку?) Он забрал ее. (Репортер: Он забрал ее?) В ней ничего не осталось. Документы, справка об инвалидности, карточки. Пара евро.

Ивар, случайно проходивший мимо, стал свидетелем происшествия: «Я вызвал полицию для этого мужчины и сказал ему дождаться их. Он очень переживал из-за документов, оставшихся в сумке, опасаясь, что мог их где-то обронить. Я сказал, что быстро осмотрюсь, но велел ему ждать полицию — поскольку у него не было телефона, ему следовало оставаться на углу улицы, где все произошло. Он [нападавший — прим. ред.] подошел сзади, ударил меня по голове как минимум три раза, выхватил телефон и попытался убежать; я закричал, позвал на помощь полицию. Бросился за ним в погоню; он остановился и со всей силы ударил телефоном о землю. В итоге телефон разбит».