На перекрестке улиц Бривибас и Лачплеша собралось несколько полицейских машин. Причина серьезная: мужчина напал на нескольких человек в центре города и жестоко ограбил их.
Пострадавший рассказывает: (Репортер: Он пытался забрать вашу сумку?) Он забрал ее. (Репортер: Он забрал ее?) В ней ничего не осталось. Документы, справка об инвалидности, карточки. Пара евро.
Ивар, случайно проходивший мимо, стал свидетелем происшествия: «Я вызвал полицию для этого мужчины и сказал ему дождаться их. Он очень переживал из-за документов, оставшихся в сумке, опасаясь, что мог их где-то обронить. Я сказал, что быстро осмотрюсь, но велел ему ждать полицию — поскольку у него не было телефона, ему следовало оставаться на углу улицы, где все произошло. Он [нападавший — прим. ред.] подошел сзади, ударил меня по голове как минимум три раза, выхватил телефон и попытался убежать; я закричал, позвал на помощь полицию. Бросился за ним в погоню; он остановился и со всей силы ударил телефоном о землю. В итоге телефон разбит».
Поскольку конфликт произошел средь бела дня в одном из самых оживленных районов города, он привлек внимание прохожих, а один из очевидцев снял драку на видео.
«Потом он достал нож и попытался ударить — он пытался нанести удар как минимум трижды. Я бегал вокруг машины, преследуемый им, и всё это время кричал, призывая помощь и полицию. В какой-то момент кто-то вызвал полицию, а кто-то снимал происходящее из машины. На помощь никто не пришел — и это естественно: кому захочется получить удар ножом? Приехала полиция, а он завернул за угол — как я понял, чтобы спрятаться в квартире. Спустя некоторое время он вышел из здания; мы стояли прямо там, и пока я объяснял ситуацию полицейским, его задержали», — рассказывает Ивар.
«В связи с инцидентом возбуждено уголовное дело по 18-й главе Уголовного закона, а сам фигурант доставлен в медицинское учреждение», — сообщила представитель Государственной полиции Лига Дзилума.
В настоящее время у Ивара диагностировано сотрясение мозга, квалифицируемое как телесное повреждение средней тяжести. Перед конфликтом он видел, как нападавший катил велосипед — вероятно, один из предметов, которые тот успел украсть. Следствию предстоит установить, является ли произошедшее кражей или грабежом, а также определить точный перечень и количество вещей, похищенных у потерпевших.
Подпишитесь на главное за день
Telegram-канал PRESS.LV — срочные новости и эксклюзивы.
1 мнение читателей
Для участия в обсуждении нужен аккаунт PRESS.LV.