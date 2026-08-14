В компании объясняют это сезонностью — летом активность мошенников также снижается.
«Такую тенденцию, когда летом мошенники становятся менее активными, мы наблюдаем уже давно. Хотя сейчас они используют различные современные технологии и участие людей зачастую требуется в меньшей степени, даже в этой «индустрии», как бы цинично это ни звучало, существует определённый рабочий график и время отпусков», — рассказал руководитель отдела безопасности Tele2 Александр Богданов.
В то же время компания предупреждает, что терять бдительность не следует: несмотря на значительное снижение числа звонков, телефонное мошенничество продолжается.
Один из главных приёмов злоумышленников — создать у человека ощущение срочности и максимально драматизировать ситуацию. Цель состоит в том, чтобы заставить жертву действовать импульсивно и не дать ей времени оценить происходящее.
Богданов подчёркивает, что мошенники угрожают не только пользователям интернет-банка или Smart-ID. Жертвами становятся и люди, практически не использующие цифровые технологии.
В таких случаях преступники сначала обманывают человека по телефону, после чего к нему домой приходят так называемые денежные мулы, которые забирают наличные под предлогом необходимости срочно решить якобы возникшую проблему.
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