«Такую тенденцию, когда летом мошенники становятся менее активными, мы наблюдаем уже давно. Хотя сейчас они используют различные современные технологии и участие людей зачастую требуется в меньшей степени, даже в этой «индустрии», как бы цинично это ни звучало, существует определённый рабочий график и время отпусков», — рассказал руководитель отдела безопасности Tele2 Александр Богданов.

В то же время компания предупреждает, что терять бдительность не следует: несмотря на значительное снижение числа звонков, телефонное мошенничество продолжается.