Нунциатура также выразила соболезнования жертвам и их семьям, подчеркнув, что уголовный процесс находится в компетенции государственных органов, а каноническое расследование — в ведении Вильнюсской архиепархии.

Как ранее сообщало агентство BNS, один из священников обвиняется в сексуальных преступлениях против 11 несовершеннолетних. По данным правоохранительных органов, зафиксировано 34 преступных эпизода, совершавшихся на протяжении 23 лет — с 2002 по 2025 год. Его дело передано в Вильнюсский окружной суд.