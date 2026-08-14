На борту авианосца сейчас находится около 5000 человек. Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, демократ, входящий в Комитет по вооруженным силам, в письме Хегсету перечислил проблемы, с которыми сталкиваются люди на корабле.

«Нехватка базовых припасов, загрязнение воды, проблемы с водопроводом, ухудшение психического здоровья, проблемы с безопасностью на палубе и сбои в почтовой системе, из-за которых многие посылки с предметами первой необходимости, направлявшиеся на корабль, терялись в пути в течение нескольких месяцев», — перечислил он. И задал вопрос: может ли ВМС выдерживать ту интенсивность операций, которая сегодня требуется от его авианосных сил?

Еще один сенатор-демократ Рубен Гальего призвал военных разрешить делегации Конгресса посетить корабль и провести расследование «этой ужасной ситуации» в рамках парламентского контроля. «Нет причин отказывать в доступе», , — написал он в X.