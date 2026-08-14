Несколько моряков с авианосца «Авраам Линкольн» пытались прыгнуть за борт или испытывали подобное желание, сообщили военные новостные агентства. Авианосец вышел из порта в Калифорнии в ноябре и отправился в Южно-Китайское море, а с начала войны с Ираном был направлен на Ближний Восток.
Моряки должны были вернуться домой в мае, но срок их командировки неоднократно продлевали. Дата возвращения до сих пор не объявлена, однако в четверг несколько СМИ сообщили, что власти США готовятся заменить «Авраам Линкольн» «Джорджем Вашингтоном» в рамках ранее запланированного плана ротации.
На борту авианосца сейчас находится около 5000 человек. Сенатор от штата Коннектикут Ричард Блюменталь, демократ, входящий в Комитет по вооруженным силам, в письме Хегсету перечислил проблемы, с которыми сталкиваются люди на корабле.
«Нехватка базовых припасов, загрязнение воды, проблемы с водопроводом, ухудшение психического здоровья, проблемы с безопасностью на палубе и сбои в почтовой системе, из-за которых многие посылки с предметами первой необходимости, направлявшиеся на корабль, терялись в пути в течение нескольких месяцев», — перечислил он. И задал вопрос: может ли ВМС выдерживать ту интенсивность операций, которая сегодня требуется от его авианосных сил?
Еще один сенатор-демократ Рубен Гальего призвал военных разрешить делегации Конгресса посетить корабль и провести расследование «этой ужасной ситуации» в рамках парламентского контроля. «Нет причин отказывать в доступе», , — написал он в X.
Вещательная компания CBS, американский партнер Би-би-си, со ссылкой на двух анонимных высокопоставленных источников, в начале этого месяца сообщала о том, что один из военных упал за борт. Его подняли вертолетом, оказали медицинскую помощь, а потом эвакуировали с корабля для дальнейшего лечения. Обстоятельства произошедшего расследуются.
Издания Military Times и Stars & Stripes на этой неделе со ссылкой на семь военных сообщили, что несколько несколько военнослужащих рассматривали возможность прыгнуть за борт. По их информации, длительное пребывание в море и условия на борту негативно сказываются на психическом здоровье некоторых военнослужащих.
Как сообщается, корабль редко заходил в порты, и даже при заходе в порт военнослужащим не всегда разрешалось сходить на берег. А из-за проблем с санхеникой случалось так, что они более недели не могли постирать белье.
Родственник одного из моряков на условиях анонимности рассказал Би-би-си, что член его семьи с начала командировки похудел на 29 кг. По его словам, он пытался выброситься за борт, а в недавнем разговоре по WhatsApp сказал: «Я смертельно устал. Смертельно». Он жаловался на постоянный шум и вибрацию от двигателя корабля и взлетающих и приземляющихся самолетов.
«Он знает, в чем заключается его миссия, и понимает, что ситуация не будет идеальной. Это не каникулы. Он знает, что он должен делать. Но они живут без захода в порт, без возможности ступить на сушу, без какой-либо передышки. И эта постоянная вибрация. Утром, днем, ночью, когда спишь, когда ешь, когда моешься в душе. Ни минуты покоя», — объяснил родственник.
Конгрессмен от Калифорнии Майк Левин, демократ, заявил, что на авианосце «душевые в плесени, туалеты сломаны, прачечная неделями не работает, подолгу нет горячей воды, а на обед дают половину чашки риса и две тортильи. Никакого мыла, дезодоранта и зубной пасты».
Представитель ВМС США в среду сообщил Би-би-си, что увеличения числа сообщений о суицидальных мыслях или попытках самоубийства на авианосце не выявлено, но признал, что из-за боевых действий было нарушено снабжение. По его словам, в связи с этим приоритет — грузы, критически важные для выполнения миссии.
«В первую очередь еда, потом предметы гигиены, потом почта. Текущие отчеты с корабля подтверждают наличие постоянного доступа к чистой воде, работающему кондиционеру и здоровому питанию», — подчеркнул чиновник.
Хегсет, говоря с репортерами в четверг, заявил, что правительство следит за тем, чтобы «каждый корабль, каждый экипаж, каждый капитан имели все, что мы можем им предоставить в любой момент».
«Некоторые командировки длятся дольше других, и я испытываю к этим морякам больше уважения и благодарности, чем к кому бы то ни было, — сказал он. — То, что они делают в открытом море, в таких суровых условиях, редко заходя в порт, — это невероятно».
Представитель президента Трампа Оливия Уэльс на вопрос журналистов об условиях на борту «Авраама Линкольна», ответила, что Хегсет и Трамп полны решимости обеспечить вооруженные силы США «необходимыми ресурсами для противодействия любой угрозе Соединенным Штатам».
Военное издание Stars & Stripes пишет, что во время других длительных командировок моряков пытались развлекать, организуя для них игру в бинго, занятия искусством и даже певческий конкурс. Исследование, опубликованное в январе 2025 года, показало, что из всех американских военнослужащих именно служащие в ВМС в большей степени испытывают тяжелое эмоциональное состояние. В исследовании, в котором приняли участие 956 моряков, упоминаются «уникальные стрессовые факторы — такие, как плохие условия проживания, шум и напряженный график, оставляющий недостаточно времени для сна и отдыха».
По данным издания USNI News, самоубийства остаются одной из ведущих причин смерти в ВМС и Корпусе морской пехоты США, а по данным Министерства по делам ветеранов, среди ветеранов уровень самоубийств выше, чем среди американцев, не служивших в армии.
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