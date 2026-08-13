Заявление прозвучало во время заседания Коалиции стран Америки по борьбе с наркокартелями (Americas Counter-Cartel Coalition), созданного Дональдом Трампом и уже объединяющего 19 стран региона, в том числе известных своими жёсткими методами — Аргентину, Сальвадор, Эквадор и Гондурас.

Таким образом лишь закрепляется начавшийся в Колумбии разворот на 180 градусов: страна пока что отказывается от объявленной Петро политики «тотального мира» в пользу военной борьбы с наркоторговлей.