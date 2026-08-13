Богота делает радикальный разворот в своей политике безопасности. Находящийся в Панаме министр обороны США Пит Хегсет объявил в среду, что колумбийское правительство дало зелёный свет на проведение совместных с США операций по борьбе с наркоторговлей и (по выражению американских властей) «наркотерроризмом» на территории Колумбии.
Заявление прозвучало во время заседания Коалиции стран Америки по борьбе с наркокартелями (Americas Counter-Cartel Coalition), созданного Дональдом Трампом и уже объединяющего 19 стран региона, в том числе известных своими жёсткими методами — Аргентину, Сальвадор, Эквадор и Гондурас.
Таким образом лишь закрепляется начавшийся в Колумбии разворот на 180 градусов: страна пока что отказывается от объявленной Петро политики «тотального мира» в пользу военной борьбы с наркоторговлей.
Данный шаг знаменует отход от основополагающей в политике Колумбии концепции «всеобщего мира», которую продвигал экс-президент Густаво Петро, в пользу силовой борьбы с наркоторговлей.
Решение было принято всего через несколько дней после того, как ультраправый политик и юрист Абелардо де ла Эсприелья принял присягу в качестве нового президента Колумбии. Во время инаугурации, состоявшейся в прошлую пятницу на военной базе, он пообещал вести бескомпромиссную борьбу с наркотерроризмом и любыми преступными организациями, действующими в стране, категорически исключив возможность переговоров с ними.
Соглашение между Боготой и Вашингтоном открывает путь к тому, что американские военные смогут напрямую участвовать в операциях против вооружённых группировок, таких как «Армия национального освобождения» или диссиденты из бывших ФАРК.
С присоединением Колумбии возглавляемая США антинаркотическая коалиция получает ещё одного влиятельного партнёра в регионе, который постепенно смещается вправо.
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