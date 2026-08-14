«Как известно, инцидент произошел около 4 часов утра. Операция проводилась с авиабазы в Шяуляй, откуда вылетели истребители. Спустя несколько минут объект был идентифицирован и успешно уничтожен. Это была успешная операция противовоздушной обороны, осуществленная с территории Литвы», — рассказал он в пятницу в эфире телеканала LRT.
По словам Виткаускаса, инцидент с дроном схож с тем, что произошел в мае. В этот раз радары в Литве не зафиксировали угрозы.
«Это очень похожий эпизод, повторившийся после мая, когда проводились операции против законных целей в России, и российские средства РЭБ перенаправили этот объект на территорию НАТО», — пояснил глава НЦУК.
«Пока зафиксирован только один объект (в Латвии — BNS), который изменил курс и вместо законной цели в Ленинградской области был направлен на территорию НАТО», — подчеркнул Виткаускас.
Перехват дрона произошел на фоне растущей обеспокоенности в Европе по поводу активности беспилотников в связи с продолжающейся войной в Украине.
На прошлой неделе министр обороны Литвы Робертас Каунас заявил, что Россия рассматривает возможность проведения атак на критическую инфраструктуру в Балтийском регионе с использованием украинских дронов.
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