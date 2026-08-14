По словам Виткаускаса, инцидент с дроном схож с тем, что произошел в мае. В этот раз радары в Литве не зафиксировали угрозы.

«Это очень похожий эпизод, повторившийся после мая, когда проводились операции против законных целей в России, и российские средства РЭБ перенаправили этот объект на территорию НАТО», — пояснил глава НЦУК.