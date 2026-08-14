На следующей неделе температура воздуха в основном не превысит +18…+23 градусов, а по ночам местами опустится ниже +10 градусов. В основном ожидается слабый ветер, во второй половине недели временами усилится западный ветер. Осадки ожидаются преимущественно в виде кратковременного дождя, местами возможны сильные дожди и грозы.

По данным Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды, средняя температура воздуха в Латвии на следующей неделе ожидается на один-два градуса ниже нормы, а количество осадков — немного больше, чем обычно в августе. В последнюю неделю месяца и температура, и количество осадков могут соответствовать многолетним средним показателям, а осень прогнозируется теплой.

