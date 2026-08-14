Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.

Как сообщалось, в начале лета жители Латгале и Видземе неоднократно получали оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве, а несколько дронов упали и взорвались.