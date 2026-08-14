Оповещение об угрозе в воздушном пространстве было распространено в Аугшдаугавском, Прейльском, Резекненском, Балвском и Алуксненском краях.
Для ее устранения в воздух были подняты истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства Балтии.
Как сообщалось, в начале лета жители Латгале и Видземе неоднократно получали оповещения о возможной угрозе в воздушном пространстве, а несколько дронов упали и взорвались.
В начале августа портал «15min.lt» сообщал об имеющейся в распоряжении военной разведки Литвы информации о том, что Россия рассматривает возможность атак на критическую инфраструктуру в странах Балтии с использованием украинских дронов.
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