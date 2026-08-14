Ожидается небольшая переменная облачность, более облачная погода сохранится на востоке страны, где местами возможны дожди.
Ветер будет дуть преимущественно слабый с запада или юго-запада.
В пятницу в Риге будет сухо и преимущественно солнечно, температура воздуха достигнет +25-26 градусов.
Погода определяется ослабевающим антициклоном, поэтому атмосферное давление на уровне моря упало до 1023-1025 гектопаскалей.
Температура морской воды у побережья Латвии составляет 16–19 градусов, согласно данным, опубликованным Латвийским центром окружающей среды, геологии и метеорологии и местными органами власти.
Согласно замерам спасательных служб на пляже, температура морской воды в Лиепае, Вентспилсе и Риге в четверг составляла 18 градусов, а в Юрмале колебалась от 16 до 17 градусов.
В пятницу утром температура воды в портах Вентспилс, Салацгрива и Скулте составляла чуть менее 19 градусов, она также достигала 19 градусов на западном причале Даугавгривы, но на Колке, в Рое и Мерсрагсе вода была примерно на один градус холоднее.
Температура воды в крупнейших реках и озерах в пятницу утром составляет 16-21 градус.
В субботу и воскресенье юго-западный ветер немного усилится, поэтому спасатели могут поднять красный флаг в местах для купания на западном побережье Курземе, включая Лиепаю и Вентспилс, что означает запрет на купание из-за больших волн и течений.
По прогнозам нынешнее тепло в Латвии совсем ненадолго. В субботу воздух прогреется до +27, но уже в воскресенье станет прохладнее, до +23 градусов. С воскресенья небо затянут облака, пойдут дожди, похолодает до +21
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