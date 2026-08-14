В пятницу утром температура воды в портах Вентспилс, Салацгрива и Скулте составляла чуть менее 19 градусов, она также достигала 19 градусов на западном причале Даугавгривы, но на Колке, в Рое и Мерсрагсе вода была примерно на один градус холоднее.

Температура воды в крупнейших реках и озерах в пятницу утром составляет 16-21 градус.

В субботу и воскресенье юго-западный ветер немного усилится, поэтому спасатели могут поднять красный флаг в местах для купания на западном побережье Курземе, включая Лиепаю и Вентспилс, что означает запрет на купание из-за больших волн и течений.