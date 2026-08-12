Облачность будет небольшой и переменной, в Курземе ожидается более облачный день. Ветер будет дуть с запада, от слабого до умеренного.
Минимальная температура воздуха ночью +7..+11 градусов, на побережье до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +19–23 градусов.
В Риге 13 августа ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью ожидается от +11 градусов на юге города до +16 градусов на севере; днем воздух прогреется до +21–22 градусов.
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