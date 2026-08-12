Минимальная температура воздуха ночью +7..+11 градусов, на побережье до +16 градусов. Днем воздух прогреется до +19–23 градусов.

В Риге 13 августа ожидается переменная облачность без осадков. Будет дуть северо-западный ветер, от слабого до умеренного. Минимальная температура ночью ожидается от +11 градусов на юге города до +16 градусов на севере; днем ​​воздух прогреется до +21–22 градусов.