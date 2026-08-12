«Передавала что-то из личных вещей сына, понимая, что именно так на долгие годы смогу сохранить их и память этой трагедии. Первую брошюру посвятила Сереже в 2012 году. Она называлась: „Сын не умирает — он рядом быть перестает“. Собирая материал, познакомилась со всем экипажем, хотелось все о них оставить в памяти», — говорила она.

Напомним, что подлодка «Курск» выполняла учебно-боевое задание. Однако в первом отсеке взорвалась торпеда, которая спровоцировала детонацию других снарядов и ракет. Большая часть экипажа — 95 человек — погибла вскоре после взрыва. Среди жертв катастрофы был также капитан II ранга Виктор Белогунь. В его легких обнаружили угарный газ. Он скончался спустя пять минут после аварии.

«Мы хоронили их полтора года. Это все научно-технический прогресс: мы смотрели, слышали разговоры о „Курске“. Вот если бы, как раньше, пришли и сказали: „Он погиб в море“, но нет же», — сетовала вдова Виктора Галина Белогунь.