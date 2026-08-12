Трагедия произошла 26 лет назад
Семьям погибших до сих пор тяжело вспоминать о случившемся. Трагедия остается незаживающей болью спустя четверть века. «Вроде срок большой, но успокоения нет и никогда не будет, — признавалась мать капитана-лейтенанта Сергея Кокурина. — Самые тяжелые дни для меня — это его день рождения — 31 июля — и 12 августа. Сейчас я коротко описала, как все эти годы я продлеваю сыну жизнь».
Сергей Кокурин был потомственным моряком, окончил знаменитое ВВМИУ имени Дзержинского. Его дед служил на Северном флоте, а отец — на Тихоокеанском. На момент катастрофы Сергею было всего 27 лет. Алла Кокурина сделала все, чтобы сохранить память о единственном сыне. Мама подводника написала книгу воспоминаний, а также сотрудничает с музеями по всей стране.
«Передавала что-то из личных вещей сына, понимая, что именно так на долгие годы смогу сохранить их и память этой трагедии. Первую брошюру посвятила Сереже в 2012 году. Она называлась: „Сын не умирает — он рядом быть перестает“. Собирая материал, познакомилась со всем экипажем, хотелось все о них оставить в памяти», — говорила она.
Напомним, что подлодка «Курск» выполняла учебно-боевое задание. Однако в первом отсеке взорвалась торпеда, которая спровоцировала детонацию других снарядов и ракет. Большая часть экипажа — 95 человек — погибла вскоре после взрыва. Среди жертв катастрофы был также капитан II ранга Виктор Белогунь. В его легких обнаружили угарный газ. Он скончался спустя пять минут после аварии.
«Мы хоронили их полтора года. Это все научно-технический прогресс: мы смотрели, слышали разговоры о „Курске“. Вот если бы, как раньше, пришли и сказали: „Он погиб в море“, но нет же», — сетовала вдова Виктора Галина Белогунь.
Женщина с тяжелым сердцем вспоминает последний день с Виктором. Накануне трагедии супруги отметили годовщину свадьбы. «Утром он зашел, посмотрел на детей, на меня, поправил шапку и ушел. Живу теперь „как-нибудь“ эти 25 лет», — едва сдерживала эмоции она.
Документы по «Курску» засекречены, поэтому родные не знают всех деталей произошедшего и достоверной информации о причине катастрофы. Известно, что еще 23-м морякам удалось закрыться в девятом кормовом отсеке. Они несколько дней подавали сигналы, прося о помощи, но попытки спасти экипаж были предприняты не сразу.
«Что бы я ни думала, это мало кого волнует. Правду знают единицы. И вряд ли мы узнаем ее. При моей жизни точно», — считает вдова мичмана Владимира Хивука.
В СМИ поступала противоречивая информация. Добраться до затонувшего судна смогли лишь 20 августа. Иностранные водолазы-глубоководники вскрыли девятый отсек, за судьбой которого следила вся страна.
Однако все надежды рухнули — отсек был затоплен водой. Говорят, моряки погибли уже в первые несколько часов, либо спустя сутки после взрыва.
«Я записывала все новости про „Курск“ на видеокассету. Была уверена, что, когда Володя уже будет дома, я буду это показывать ему, как исторический семейный архив. Я даже предположить не могла, что все так трагически обернется. Двадцать четыре и двадцать пять лет нам с Володей было. Совсем дети!» — вспоминала вдова Хивука.
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