По его словам, необходимо двигаться в направлении оптимизации проекта, то есть строить и финансировать технически минимально необходимое, а не «финансировать различные видения и в известной мере мечты».

Премьер Андрис Кулбергс заявил, что Латвии необходима «программа-минимум», или базовый сценарий. В ходе оценки консультанты пришли к выводу, что, например, на 600-километровом участке высокоскоростного поезда Мадрид-Барселона технически есть две станции, но в основном используется одна, в то время как в Латвии на 200-километровом участке предусмотрено 17 станций. Также он отметил, что длина перронов на станциях запланирована в 400 метров, но технически ее можно сократить до 200 метров.

Министерство сообщения до 15 сентября должно разработать предложения по снижению технических требований и требований к стройматериалам в рамках существующего объема первого этапа «Rail Baltica» до минимального уровня, необходимого для создания функциональной и постоянно эксплуатируемой железнодорожной линии. «То есть мы доходим до минимума, чтобы понять, что мы можем построить, а что нет», — заявил Кулбергс.