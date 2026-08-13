Ветер будет дуть от слабого до умеренного с запада. Температура воздуха достигнет +19..+23 градусов.
В Риге будет светить солнце, облачность увеличится, осадков не ожидается. При слабом ветре воздух прогреется до +21, +22 градусов.
Погоду определяет антициклон.
Как уже сообщалось, ближе к выходным в Латвии заметно потеплеет и станет суше. В выходные обещают ль +27 до +30. На следующей неделе снова похолодает.
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