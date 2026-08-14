Беседы с иностранцами требуют перевода с довольно экзотических для Эстонии языков, поэтому они занимают много времени и сопряжены со значительными расходами.

Ару отметил, что Департамент полиции и погранохраны согласовывает высылку с погранохраной Латвии, рабочая нагрузка которой сейчас очень велика. «Если в Эстонии мы ощущаем усиление давления нелегальной иммиграции последние три недели, то Латвии, Литве и Польше уже пять лет приходится справляться с в разы большим миграционным давлением. Эти страны проделали очень хорошую работу», — сказал руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры.

«Латвия решила запустить государственную операцию и направить дополнительные ресурсы на отражение гибридной атаки. Это демонстрирует решимость, которая поможет укрепить пограничную безопасность всего региона и снизить давление на другие страны, имеющие внешнюю границу с Европейским союзом», — добавил Ару.