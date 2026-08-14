Выходцы из Сомали, Марокко, Эфиопии и Эритреи прибыли в Эстонию в течение последних нескольких месяцев, до этого незаконно попав на территорию Латвии из Беларуси. В среду, 12 августа, латвийской стороне были переданы четверо мужчин и одна женщина. В четверг, 13 августа, в Латвию вернули еще шестерых мужчин. По словам мигрантов, их целью было попасть через Эстонию в другие страны Шенгенской зоны.
Руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару сообщил, что возвращению незаконно прибывших в страну иностранцев всегда предшествует тщательная работа как в Эстонии, так и в Латвии. «Чтобы выслать незаконно прибывшего иностранца, необходимо установить его личность, выяснить происхождение, а также истинные намерения в Эстонии и Шенгенской зоне», — отметил он.
«Особенно тщательно следует проверять достоверность показаний нелегальных мигрантов и оценивать потенциальную угрозу государственной безопасности и общественному порядку», — добавил руководитель бюро погранохраны.
Беседы с иностранцами требуют перевода с довольно экзотических для Эстонии языков, поэтому они занимают много времени и сопряжены со значительными расходами.
Ару отметил, что Департамент полиции и погранохраны согласовывает высылку с погранохраной Латвии, рабочая нагрузка которой сейчас очень велика. «Если в Эстонии мы ощущаем усиление давления нелегальной иммиграции последние три недели, то Латвии, Литве и Польше уже пять лет приходится справляться с в разы большим миграционным давлением. Эти страны проделали очень хорошую работу», — сказал руководитель бюро погранохраны Пыхьяской префектуры.
«Латвия решила запустить государственную операцию и направить дополнительные ресурсы на отражение гибридной атаки. Это демонстрирует решимость, которая поможет укрепить пограничную безопасность всего региона и снизить давление на другие страны, имеющие внешнюю границу с Европейским союзом», — добавил Ару.
По его словам, Департамент полиции и погранохраны Эстонии тесно сотрудничает с Латвией, Финляндией и другими европейскими партнерами. «Мы находимся в ситуации, когда решение может быть найдено только совместными усилиями. Поэтому наш обмен информацией сейчас особенно интенсивен», — сказал Ару.
С начала года Департамент полиции и погранохраны возбудил 26 уголовных дел по фактам незаконной переправки иностранцев через государственную границу, 17 из них — в связи с участившимися в июле случаями нелегальной иммиграции. На сегодняшний день Латвии переданы 19 нелегально въехавших в Эстонию мигрантов.
В центре для задержанных в настоящее время находятся 119 иностранцев. С 21 июля, когда нелегальная иммиграция резко возросла, было задержано 109 человек, законность пребывания которых в Эстонии вызывает сомнения.
Между Эстонией, Латвией и Литвой с 1995 года действует соглашение, регулирующее реадмиссию лиц, незаконно находящихся в стране. На его основании можно возвращать в Латвию иностранцев, которые незаконно въехали в Эстонию с ее территории.
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