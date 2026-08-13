«Если будут налеты дронов со стороны России, людям придется рассредоточиться, нельзя будет собираться в одном месте и стоять. На некоторое время придется покинуть сакральную площадь — до тех пор, пока оранжевое предупреждение не будет отменено», — заявил Скутелис.

Тем временем в Аглоне продолжается подготовка к празднику: приводят в порядок территорию, устанавливают ящики для пожертвований, закрепляют ковровые покрытия и украшают алтарь. Организаторы надеются, что праздник пройдет спокойно, однако заранее подготовили план действий на случай воздушной угрозы.