Оба провокатора засняли происходящее на видео, которое в соцсетях уже недоступно. Общаясь с военнослужащими, они утверждали, что не понимают по-латышски, хотя, обсуждая ситуацию между собой, произнесли несколько фраз на латышском.
Затем на место происшествия прибыла Госполиция, сотрудник которой разговаривал с обоими провокаторами по-русски. Через некоторое время полицейские разрешили обоим мужчинам продолжить путь.
Этот эпизод не остался незамеченным — пост на платформе «Х» по этому случаю опубликовал министр внутренних дел:
«Госполиция начала новую служебную проверку. Теперь руководство Госполиции должно будет принять решение, как наказать экипаж полиции, по-дружески поболтавший по-русски с двумя провокаторами, которые в приграничной зоне провоцировали бойцов НВС. Порядок должен быть!»
Госполиция подтвердила, что служебная проверка действительно начата, а также информация передана для оценки в Центр госязыка — соответственно его компетенции, чтобы там определили, соблюдал ли сотрудник требования Закона о госязыке.
Тем временем пост министра в соцсети активно комментируют. Кто-то его хвалит за решительные действия, но есть и те, кто считает, что наказывать тут не за что. Вот некоторые из откликов на его твит.
— Эй, Янис — наказание? В самом деле? За разговор??? Ой… ну, хорошо. (…) Я буду использовать русский язык, если это будет выгодно для моего спокойствия и здоровья. Полиции, как понимаю, ты этого больше не разрешаешь… хорошо.
— Если гражданин Латвии или лицо с постоянным ВНЖ отказывается говорить с сотрудниками и должностными лицами госучреждений на госязыке, он должен быть наказан за неуважение к госязыку. Штраф должен быть как минимум 500 евро. Хватит терпеть лиц, которые не уважают нашу страну!
— Господин министр, на каком правовом основании вы уже говорите о назначении наказания экипажу полиции, если служебная проверка только начата и наличие нарушения ещё не констатировано?
— Полицейские действовали согласно закону о полиции. Проверка должна быть начата в отношении должностных лиц Минобороны и солдат, которые преступили свои полномочия.
— Действующее урегулирование позволяет полицейскому использовать в общении иностранный язык, если он считает это необходимым, и Сейм ведь не поддержал предложения об изменении этого урегулирования.
— Спасибо! В Латвии наконец есть министр внутренних дел.
— Полицию ведь учат, как разрядить ситуацию. Если других нарушений не было, то кроме того, что говорили по-русски, не вижу особых проблем. Вижу проблему только в наличии двух солдат на посту. Что они стали бы делать, будь в бусике в самом деле 20 агрессивных бабаев?
— Люстрация необходима во всей Госполиции. Но тогда там вообще работать будет некому.
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