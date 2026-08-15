«Госполиция начала новую служебную проверку. Теперь руководство Госполиции должно будет принять решение, как наказать экипаж полиции, по-дружески поболтавший по-русски с двумя провокаторами, которые в приграничной зоне провоцировали бойцов НВС. Порядок должен быть!»

Госполиция подтвердила, что служебная проверка действительно начата, а также информация передана для оценки в Центр госязыка — соответственно его компетенции, чтобы там определили, соблюдал ли сотрудник требования Закона о госязыке.

Тем временем пост министра в соцсети активно комментируют. Кто-то его хвалит за решительные действия, но есть и те, кто считает, что наказывать тут не за что. Вот некоторые из откликов на его твит.