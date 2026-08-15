В пятницу же истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат. Это произошло возле озера Божевас, примерно в 5 км от центра села Ругаи.

Как пояснила агентству LETA руководитель Ругайского объединённого управления Сандра Каптейне, дрон был сбит в лесистой местности, ни один человек не пострадал, ничьё имущество не было повреждено.

Согласно доступной на данный момент информации, дрон залетел в воздушное пространство Латвии под влиянием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) со стороны России.