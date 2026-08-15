Ранее НВС информировали, что во время проведения работ в Ругайской волости и её окрестностях может быть слышен взрыв, связанный с плановыми и контролируемыми взрывными работами.
Эти работы выполнили специалисты НВС по нейтрализации невзорвавшихся боеприпасов.
Как сообщалось, ранним утром в пятницу, 14 августа, жителей Аугшдаугавского, Прейльского, Резекненского, Балвского и Алуксненского краёв оповестили в связи с угрозой в воздушном пространстве.
В пятницу же истребители миссии НАТО по патрулированию воздушного пространства стран Балтии сбили залетевший в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат. Это произошло возле озера Божевас, примерно в 5 км от центра села Ругаи.
Как пояснила агентству LETA руководитель Ругайского объединённого управления Сандра Каптейне, дрон был сбит в лесистой местности, ни один человек не пострадал, ничьё имущество не было повреждено.
Согласно доступной на данный момент информации, дрон залетел в воздушное пространство Латвии под влиянием радиоэлектронной борьбы (РЭБ) со стороны России.
В обследовании места происшествия участвовали бойцы НВС, земессарги и сотрудники Госполиции.
Так как дрон сбит на большой высоте, его обломки могли быть рассеяны на обширной территории, заявляла ранее представитель объединённого штаба НВС Ивета Берзиня.
(Иллюстративное фото.)
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