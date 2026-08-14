«Решение сбить дрон было принято с учетом представляемой им опасности. Залетая на территорию Латвии, дроны могут угрожать нашим жителям, поэтому их необходимо уничтожать», — подчеркнул министр, отметив, что гарантировать, что беспилотный летательный аппарат упадет где-нибудь в болоте или в лесу, невозможно.
Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Мелнис заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей.
Как сообщалось, истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в пяти километрах от центра Ругаи Балвского края.
Руководитель управления Ругайского объединения Сандра Каптейне сообщила, что дрон был сбит в лесистой местности и люди и имущество не пострадали. В настоящее время на месте происшествия работают оперативные службы.
Представитель объединенного штаба Национальных вооруженных сил Ивета Берзиня сообщила в передаче «Утренняя панорама» на Латвийском телевидении, что дрон был сбит на большой высоте над Ругаи.
По имеющейся на данный момент информации, дрон оказался в воздушном пространстве Латвии в результате воздействия российских средств радиоэлектронной борьбы.
Место происшествия обследуют представители НВС, земессарги и сотрудники Госполиции.
Поскольку дрон был сбит на большой высоте, его обломки могут быть разбросаны на большой территории, сказала Берзиня.
Иностранные СМИ в пятницу утром сообщают, что ночью после налета украинских беспилотников на Ленинградскую область России вспыхнул пожар в порту Усть-Луги. По словам губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко, всего над регионом было сбито 54 беспилотника.
В ночь на пятницу украинские беспилотники также атаковали склад компании «Wildberries» в Тверской области.
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