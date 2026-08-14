Он также опроверг опасения жителей по поводу того, что были якобы замечены несколько дронов, а не один. Мелнис заверил, что был обнаружен только один дрон, а опасения людей, возможно, возникли в связи с тем, что они слышали шум истребителей.

Как сообщалось, истребители НАТО сбили вторгшийся в воздушное пространство Латвии беспилотный летательный аппарат возле озера Божевас, которое находится примерно в пяти километрах от центра Ругаи Балвского края.