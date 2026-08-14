По его словам, сумма может составить от нуля до 30 млн евро. Министр подчеркнул, что речь не идет о государственной поддержке — полномочия потребуются на случай, если участие государства в привлечении временного финансирования действительно понадобится.
Кроме того, власти хотят продлить до 31 декабря срок возврата ранее предоставленного airBaltic государственного кредита в размере 30 млн евро. Сейчас авиакомпания должна погасить его до 31 августа. Это решение также должен одобрить Сейм.
К 24 июля airBaltic вернула государству 12,9 млн евро основного долга и предусмотренных договором процентов.
Ранее совет airBaltic утвердил бизнес-план, предусматривающий привлечение 225 млн евро временного финансирования и сокращение авиапарка. К концу 2026 года компания рассчитывает эксплуатировать около 36 самолетов Airbus A220-300 против нынешних 54, а к 2031 году — около 40 самолетов.
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