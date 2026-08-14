Кроме того, власти хотят продлить до 31 декабря срок возврата ранее предоставленного airBaltic государственного кредита в размере 30 млн евро. Сейчас авиакомпания должна погасить его до 31 августа. Это решение также должен одобрить Сейм.

К 24 июля airBaltic вернула государству 12,9 млн евро основного долга и предусмотренных договором процентов.