Министерство подтверждает, что это скоординированная кампания по дезинформации. Такого инцидента — смертельного случая — не было, и учения проходят по плану.
Минобороны считает, что это очередная откровенная попытка дискредитировать вооруженные силы Латвии и НАТО.
Как сообщалось, в эти дни на Селийском полигоне проходят военные учения «Baltic Trust 26», организованные совместно Национальными вооруженными силами (НВС) и Агентством связи и информации НАТО.
Цель этих учений — усилить интеграцию беспилотных и противодронных систем в боевые операции, а также усовершенствовать операционную совместимость систем.
Informācijas telpā izplatās ziņas par it kā karavīru nāvi mācībās «Baltic Trust 26».
Informējam, ka tā ir koordinēta dezinformācijas kampaņa – šāds gadījums nav noticis un mācības norit bez starpgadījumiem. Šis ir uzskatāms piemērs par kārtējo mēģinājumu diskreditēt bruņotos… pic.twitter.com/NZxF1yEges
— NBS (@Latvijas_armija) August 14, 2026
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