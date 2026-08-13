Президент LAA Даце Каваса заявила, что при подготовке бизнес-плана руководство должно было оценить последствия сокращения операционной деятельности для численности персонала и заранее провести консультации с представителями работников. Однако, по ее словам, этого сделано не было.
В 2025 году максимальный авиапарк airBaltic насчитывал 54 самолета. Согласно новому бизнес-плану, к концу 2026 года их число предполагается сократить до 36, а к 2031 году компания планирует эксплуатировать около 40 самолетов. Ранее долгосрочная стратегия предусматривала увеличение флота до 100 лайнеров.
По расчетам профсоюза, сокращение флота примерно на 30% может означать, что руководство рассматривало и сценарии уменьшения численности персонала на 20–30%.
В LAA считают, что даже при наиболее благоприятном сценарии столь значительное сокращение авиапарка невозможно провести без существенного уменьшения числа работников. Поэтому заявления руководства airBaltic о том, что оценка влияния бизнес-плана на сотрудников начинается только сейчас, профсоюз называет вводящими в заблуждение.
В LAA также утверждают, что руководство авиакомпании не выполнило требования о своевременном информировании и проведении консультаций с представителями работников. По словам профсоюза, информацию о новом бизнес-плане он получил от журналистов.
Кроме того, представителей LAA не допустили к онлайн-презентации бизнес-плана для сотрудников 11 августа. В ответ на просьбу присоединиться к ней профсоюзу предложили провести отдельную встречу 14 августа.
LAA напоминает, что законодательство ЕС предусматривает необходимость консультаций с представителями работников уже на стадии принятия стратегических решений, способных привести к коллективным увольнениям. По мнению профсоюза, новый бизнес-план airBaltic как раз является таким решением.
Отдельную обеспокоенность LAA вызывает роль созданной в Швейцарии структуры airBaltic. Профсоюз опасается, что она потенциально может использоваться при сокращении персонала. В качестве примера LAA приводит события 2020 года, когда, по утверждению профсоюза, пилотов через дочернюю компанию Aviation Crew Resources вынуждали переходить на контракты с более низкой зарплатой под угрозой потери работы. Похожую практику профсоюз усматривает и в событиях 2009 года, связанных с контрактами на Кипре.
LAA призывает правление и совет airBaltic начать переговоры о влиянии нового бизнес-плана на сотрудников и обеспечить права их представителей в случае возможных коллективных увольнений.
Ранее сообщалось, что новый бизнес-план airBaltic предусматривает привлечение 225 млн евро временного финансирования, сокращение флота до примерно 36 Airbus A220-300 к концу 2026 года и последующее увеличение до примерно 40 самолетов к 2031 году.
При этом компания рассчитывает увеличить выручку с 779 млн евро в 2025 году примерно до 800 млн в 2027-м и одного миллиарда евро к 2031 году. Программа повышения эффективности должна приносить около 45 млн евро дополнительного финансового эффекта ежегодно.
В 2025 году оборот концерна airBaltic составил 779,344 млн евро, а убытки — 44,337 млн евро. Компания перевезла 5,2 млн пассажиров. Сейчас государству принадлежит 88,37% акций airBaltic, Lufthansa — 10%, компании Aircraft Leasing 1 датского предпринимателя Ларса Туэсена — 1,62%, еще 0,01% принадлежит другим акционерам.
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