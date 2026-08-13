В LAA считают, что даже при наиболее благоприятном сценарии столь значительное сокращение авиапарка невозможно провести без существенного уменьшения числа работников. Поэтому заявления руководства airBaltic о том, что оценка влияния бизнес-плана на сотрудников начинается только сейчас, профсоюз называет вводящими в заблуждение.

В LAA также утверждают, что руководство авиакомпании не выполнило требования о своевременном информировании и проведении консультаций с представителями работников. По словам профсоюза, информацию о новом бизнес-плане он получил от журналистов.

Кроме того, представителей LAA не допустили к онлайн-презентации бизнес-плана для сотрудников 11 августа. В ответ на просьбу присоединиться к ней профсоюзу предложили провести отдельную встречу 14 августа.