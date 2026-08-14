Последний раз женщину и ребенка видели 12 августа в Цесисе. С тех пор их местонахождение неизвестно.
Лиене Яншевска — около 175 сантиметров ростом, плотного телосложения, с длинными темными волосами и веснушками на лице. На ней были красный джемпер, черные легинсы и белые кроссовки Adidas, при себе была белая сумочка.
Государственная полиция просит всех, кому известно возможное местонахождение женщины и ребенка, сообщить об этом по телефонам 112 или 29150012.
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