Лиене Яншевска — около 175 сантиметров ростом, плотного телосложения, с длинными темными волосами и веснушками на лице. На ней были красный джемпер, черные легинсы и белые кроссовки Adidas, при себе была белая сумочка.

Государственная полиция просит всех, кому известно возможное местонахождение женщины и ребенка, сообщить об этом по телефонам 112 или 29150012.