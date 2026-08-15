Власти России в пятницу признали, что в ряде регионов возникли новые перебои с бензином на фоне усиления украинских ударов по нефтеперерабатывающим заводам.
Украина уже несколько месяцев атакует беспилотниками и ракетами российскую энергетическую инфраструктуру, рассчитывая лишить российскую армию важного источника доходов.
После атаки, совершённой на этой неделе, в России на шесть месяцев остановил работу крупный нефтеперерабатывающий завод в Орске, расположенный примерно в 1300 километрах от линии фронта.
«В ряде регионов страны сохраняется напряженная ситуация с поставками топлива на АЗС», — сообщило правительство РФ в публикации в социальных сетях.
В тексте сообщения отмечается, что «крупные нефтяные компании предпринимают необходимые меры по увеличению поставок в наиболее уязвимые субъекты».
Там также говорится, что по ситуации с дефицитом прошло правительственное совещание, а вице-премьер Александр Новак, курирующий топливно-энергетический комплекс, поручил «держать на контроле цены на топливо для сельхозтоваропроизводителей, а также розничные цены на АЗС».
Российские компании и автовладельцы в последние месяцы неоднократно сталкивались с дефицитом топлива.
Практически всем регионам России в какой-то момент приходилось ограничивать продажу топлива или вводить другие формы нормирования, например запрещать заливку топлива в канистры.
Одним из наиболее пострадавших стал Краснодарский край.
«Ситуация с поставками бензина на заправочные станции осложнилась», — заявил губернатор региона Вениамин Кондратьев.
По его словам, «из-за ажиотажного спроса в разгар курортного сезона нефтяные компании вновь лимитируют отпуск топлива и сокращают часы работы АЗС».
«Это вызывает тревогу у жителей и отдыхающих», — добавил губернатор, отметив, что обратился к властям с просьбой направить в регион дополнительные объёмы топлива.
Глава Оренбургской области, где расположен Орский нефтеперерабатывающий завод, сообщил в четверг, что предприятие остановлено и ремонт займёт несколько месяцев.
Редкое признание
Президент России Владимир Путин в июне впервые признал, что в стране наблюдается «определённый дефицит» топлива.
Выступая на совещании, посвящённом ситуации на топливном рынке, Путин сказал, что страна «переживает непростой период», но подчеркнул, что Москва «выполнит все свои социальные обязательства».
Вскоре после этого он заявил в эфире государственного телевидения, что оборонная промышленность страны в короткие сроки нарастит выпуск средств ПВО для отражения украинских атак.
Заявив, что возникающие проблемы не носят критического характера, Путин добавил, что Россия увеличит импорт топлива и ускорит ремонт на нефтяных объектах, чтобы ликвидировать «временный дефицит».
Президент Украины Владимир Зеленский не раз называл удары по российским энергетическим объектам в глубине территории РФ «дальнобойными санкциями». По словам украинского лидера, они направлены на ограничение возможностей Кремля вести войну против Украины.
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