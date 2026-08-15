Выступая на совещании, посвящённом ситуации на топливном рынке, Путин сказал, что страна «переживает непростой период», но подчеркнул, что Москва «выполнит все свои социальные обязательства».

Вскоре после этого он заявил в эфире государственного телевидения, что оборонная промышленность страны в короткие сроки нарастит выпуск средств ПВО для отражения украинских атак.