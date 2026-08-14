Проведение акции также подтверждают независимые российские издания SOTAvision и Activatica. По их данным, речь шла о серии одиночных пикетов представителей КПРФ.

Высказывание Айо примечательно его собственной биографией. В 2014 году он находился в Крыму и Донбассе, а позднее оказался в рядах вооружённых формирований самопровозглашённой «ЛНР». В интервью латвийскому общественному вещателю Айо рассказывал, что в Крыму получил форму и оружие, а затем отправился в Донецк.

Позднее латвийские власти объявили его в розыск в связи с незаконным участием в вооружённом конфликте на востоке Украины. В 2023 году Айо получил российское гражданство, после чего был лишён гражданства Латвии.