Как сообщил сам Айо в своем Telegram-канале, представители КПРФ вышли к зданию Минобороны с плакатами «Друзья, давайте сядем за стол мирных переговоров».
«Мы выступаем за мир, призываем все стороны конфликта к прекращению боевых действий, заключению перемирия и началу мирных переговоров. Миру мир, товарищи!!!» — написал Айо.
На опубликованных фотографиях он стоит на фоне здания российского Минобороны с плакатом с призывом сесть за стол переговоров.
Проведение акции также подтверждают независимые российские издания SOTAvision и Activatica. По их данным, речь шла о серии одиночных пикетов представителей КПРФ.
Высказывание Айо примечательно его собственной биографией. В 2014 году он находился в Крыму и Донбассе, а позднее оказался в рядах вооружённых формирований самопровозглашённой «ЛНР». В интервью латвийскому общественному вещателю Айо рассказывал, что в Крыму получил форму и оружие, а затем отправился в Донецк.
Позднее латвийские власти объявили его в розыск в связи с незаконным участием в вооружённом конфликте на востоке Украины. В 2023 году Айо получил российское гражданство, после чего был лишён гражданства Латвии.
О публичной реакции российских властей на акцию у здания Минобороны пока не сообщалось.
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