Согласно обвинению, Подколзин собирал и передавал сведения о критической инфраструктуре Латвии, в том числе об объектах транспорта и логистики, ангарах на территории Рижского аэропорта, их использовании, а также о процедурах доступа и безопасности.

Кроме того, речь шла об информации о строительстве инфраструктуры на государственной границе, мерах обороны и военной мобильности в приграничных с Россией районах, подготовке иностранных военнослужащих в Латвии, а также о конкретных гражданах страны.