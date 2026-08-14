Подколзин заключил с прокурором соглашение о признании вины. Суд назначил ему пять лет лишения свободы и один год пробационного надзора.
Согласно обвинению, Подколзин собирал и передавал сведения о критической инфраструктуре Латвии, в том числе об объектах транспорта и логистики, ангарах на территории Рижского аэропорта, их использовании, а также о процедурах доступа и безопасности.
Кроме того, речь шла об информации о строительстве инфраструктуры на государственной границе, мерах обороны и военной мобильности в приграничных с Россией районах, подготовке иностранных военнослужащих в Латвии, а также о конкретных гражданах страны.
По данным программы TV3 «Nekā personīga», Подколзин поддерживал контакты с Сергеем Васильевым, которого российские СМИ называют руководителем «Антифашистов Балтии». В 2023 и 2024 годах Подколзин несколько раз ездил в Москву, где встречался с Васильевым.
Следствие также установило, что для передачи информации он использовал псевдоним «Вадим Седов».
Ранее Подколзин был депутатом Даугавпилсской думы, руководил представительством Латвийского агентства инвестиций и развития в России, работал экономическим атташе посольства Латвии и в авиационной отрасли.
По данным Firmas.lv, в настоящее время Подколзин уже не является членом правления партии «Kopā Latvijai».
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