Лидером остаётся Финляндия, где регулярно работают из дома около 21% занятых. В Ирландии этот показатель приближается к 20%. Значительно реже дистанционный формат используется в Румынии и Болгарии.
Работодатели всё чаще рассматривают гибкость не как временную уступку, а как способ привлечь и удержать квалифицированных специалистов. По словам руководителя направления персонала и корпоративной культуры Luminor Эдгарса Пилипса, сотрудники ожидают возможности выбирать не только между домом и офисом, но и периодически работать из другой страны.
Практика банка показывает, что самым популярным направлением остаётся Испания. По данным Luminor, в 2025 году сотрудники латвийского подразделения провели там за работой 385 дней. На втором месте оказалась Италия — 217 дней, на третьем Франция — 114 дней.
Всего за прошлый год сотрудники банка отработали за границей более тысячи дней. За первое полугодие 2026 года этот показатель, по данным Luminor, уже превысил 2200 дней.
Наибольшим спросом такая возможность пользуется зимой, когда сотрудники вместе с семьями уезжают в страны Средиземноморья. Для более коротких поездок чаще выбирают Великобританию, Австрию, Бельгию и Германию.
В банке считают, что удалённая работа из-за рубежа не обязательно снижает эффективность, однако требует чётких правил, предварительного согласования и ответственного подхода со стороны работника и работодателя.
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