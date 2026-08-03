Работодатели всё чаще рассматривают гибкость не как временную уступку, а как способ привлечь и удержать квалифицированных специалистов. По словам руководителя направления персонала и корпоративной культуры Luminor Эдгарса Пилипса, сотрудники ожидают возможности выбирать не только между домом и офисом, но и периодически работать из другой страны.

Практика банка показывает, что самым популярным направлением остаётся Испания. По данным Luminor, в 2025 году сотрудники латвийского подразделения провели там за работой 385 дней. На втором месте оказалась Италия — 217 дней, на третьем Франция — 114 дней.