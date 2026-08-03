С 1993 по 1995 год он руководил Государственным центром наркологической помощи и здоровья и Латвийской национальной координационной комиссией по контролю за наркотиками и борьбе с наркоманией. С 2000 по 2002 год он руководил Рижским центром профилактики наркомании.

На выборах в Рижскую думу в 1997 году Страздиньш был избран депутатом Рижской думы по списку КСЛ, а в 1998 году он баллотировался на выборах в 7-й Сейм, но не был избран.

На муниципальных выборах 2001 года он был переизбран в Рижскую думу. В обоих созывах он был председателем депутатского объединения думы «Центр».