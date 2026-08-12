Он добавил, что, несмотря на то, что Кадыров называет себя « пехотинцем Путина », он не хочет жертвовать населением республики ради «русского мира».
Между тем, в апреле этого года во время встречи с Владимиром Путиным чеченский лидер публично заявил, что республика обучила и направила на фронт более 70 000 солдат. Эта цифра соответствует 9% от общего числа мужчин в Чечне и, по данным журнала «The Economist», может быть самой высокой среди всех российских регионов.
Между тем, по данным «Медиазоны», с начала военного конфликта подтверждено всего 540 смертей в Чечне. Это составляет 0,2% от общего числа российских жертв, в то время как в Чечне проживает 1,1% населения России.
Такие незначительные потери по сравнению с числом обученных солдат объясняются вербовкой добровольцев из других регионов в чеченские подразделения. В частности, после начала войны в Украине в Чечне было сформировано добровольческое подразделение специального назначения под названием «Ахмат», набирающее людей со всей России. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов признал в мае прошлого года, что лишь четверть солдат подразделения были чеченцами.
Тем временем чеченцам, участвующим в войне в составе «Ахмата», «было приказано не переутомляться и заботиться о себе», — сообщил изданию источник, близкий к чеченскому руководству. Таким образом, как отмечает The Economist, Кадырову фактически удалось предотвратить принудительную вербовку на войну в Чечне. Это позволило ему укрепить свой имидж «отца нации», защищающего своих соотечественников.
В то же время издание добавляет, что у чеченцев есть особые причины враждебно относиться к войне: жители республики старше 35 лет помнят бомбардировки и чистки, сопровождавшиеся массовыми убийствами, которые российские войска проводили в Чечне в середине 1990-х и начале 2000-х годов. Сам Кадыров воевал на стороне сепаратистов в Первой чеченской войне вместе со своим отцом, Ахматом Кадыровым, но позже перешел на сторону России. После убийства отца он стал главой республики по совету Путина.
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