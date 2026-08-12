Такие незначительные потери по сравнению с числом обученных солдат объясняются вербовкой добровольцев из других регионов в чеченские подразделения. В частности, после начала войны в Украине в Чечне было сформировано добровольческое подразделение специального назначения под названием «Ахмат», набирающее людей со всей России. Командир «Ахмата» Апти Алаудинов признал в мае прошлого года, что лишь четверть солдат подразделения были чеченцами.

Тем временем чеченцам, участвующим в войне в составе «Ахмата», «было приказано не переутомляться и заботиться о себе», — сообщил изданию источник, близкий к чеченскому руководству. Таким образом, как отмечает The Economist, Кадырову фактически удалось предотвратить принудительную вербовку на войну в Чечне. Это позволило ему укрепить свой имидж «отца нации», защищающего своих соотечественников.

В то же время издание добавляет, что у чеченцев есть особые причины враждебно относиться к войне: жители республики старше 35 лет помнят бомбардировки и чистки, сопровождавшиеся массовыми убийствами, которые российские войска проводили в Чечне в середине 1990-х и начале 2000-х годов. Сам Кадыров воевал на стороне сепаратистов в Первой чеченской войне вместе со своим отцом, Ахматом Кадыровым, но позже перешел на сторону России. После убийства отца он стал главой республики по совету Путина.