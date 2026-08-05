По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, рассказал источник ТАСС. По его данным, Ткачук находится в реанимации.

Основанный в 2022 году «Уралдронзавод» производит FPV-дроны «Упырь» собственной разработки, они ипользуются российскими военными на войне с Украиной. В сентябре 2024 года Ткачук презентовал «Упыря» президенту России Владимиру Путину.