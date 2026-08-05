Автомобиль марки Mercedes, в котором, предположительно, находился Ткачук, взорвался под Екатеринбургом, узнало местное издание Е1. Водитель Ткачука погиб при взрыве, сообщил источник «Коммерсант-Урал».
По факту взрыва возбуждено уголовное дело о покушении на убийство, совершенное общеопасным способом, рассказал источник ТАСС. По его данным, Ткачук находится в реанимации.
Основанный в 2022 году «Уралдронзавод» производит FPV-дроны «Упырь» собственной разработки, они ипользуются российскими военными на войне с Украиной. В сентябре 2024 года Ткачук презентовал «Упыря» президенту России Владимиру Путину.
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